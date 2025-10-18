L’arte ’spietata’ di Battaglia. Dalla mafia alle feste dei ricchi: la carriera della fotografa per la prima volta in 200 scatti

Se ha fatto arte, non l’ha fatto apposta, Letizia Battaglia, la fotoreporter siciliana scomparsa nel 2022, alla quale è dedicata una vasta mostra fotografica che prende il via oggi negli spazi dei Musei San Domenico di Forlì. Di arte, infatti, lei non voleva parlare a proposito dei suoi scatti, ma solo di "un lavoro, duro, anche spietato": quello della cronaca. Battaglia comincia a fotografare più che trentenne, per il quotidiano palermitano L’Ora, per poi trasferirsi brevemente a Milano, un anno o poco più, prima di tornare nella sua città. E lì continuò a immortalare di tutto: "processioni, partite di calcio, feste dei ricchi…".

E, naturalmente, la mafia. Nella mostra forlivese – curata da Walter Guadagnini e prodotta da Camera – Centro Italiano per la Fotografia e dal museo Jeu de Paume di Parigi, con l’organizzazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Comune – che arriva per la prima volta in Italia dopo due tappe in Francia, sono esposte ben 200 fotografie che, in ordine cronologico, raccontano la carriera di Battaglia, dagli anni Settanta fino alle ultime immagini colte dal suo instancabile obiettivo. C’è tutto: i ritratti erotici degli inizi, pubblicati per le riviste milanesi, fino alle scene – tragiche – che documentano le vittime della mafia. E in mezzo c’è tutto lo sfaccettato mondo di Battaglia: le bambine dai profondi occhi neri, le feste popolari, le lacrime e la gioia. "Esistono mostre necessarie e questa è una di quelle – le parole di Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp –. Letizia Battaglia, in un’intervista, disse che è come se Palermo fosse un input critico per chi viene da fuori, un input che spinge all’azione e che noi vogliamo accogliere".

Gardini riflette poi sull’opportunità di realizzare la mostra proprio a Forlì: "Con la città – spiega –, Battaglia aveva un importante legame, anche perché proprio qui, nel 2021, tenne uno dei suoi ultimi workshop, dedicato ai giovani fotografi, in abbinamento alla mostra ‘Essere umane’, che includeva alcuni suoi lavori. Anche per questo siamo felici e orgogliosi di aver collaborato per riportare Letizia Battaglia qui a Forlì, con le sue foto e con la sua etica, che è anche e soprattutto un’etica del vivere".

Soddisfatto anche il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno: "Questa è una mostra di grandissimo pregio in un edificio per noi importante. Proprio ora è in corso la realizzazione del quarto stralcio di lavori che ci consentirà di avere un museo sempre più performante, anche per una dimensione internazionale". Poi si sofferma sulla figura di Letizia Battaglia: "Un esempio civile per la costante vicinanza agli ultimi, capace di documentare con le sue fotografie anche realtà che si sarebbero volute nascondere. Ancora oggi ci parla dell’importanza della legalità e del tenere alta la guardia su un sistema, quello mafioso, che non riguarda solo il sud, ma dal quale purtroppo non è esente neanche il nostro territorio". A entrare nel merito della mostra è il curatore Walter Guadagnini: "Battaglia per tutta la vita ha fatto un’opera di testimonianza e denuncia, concentrandosi in particolare sul fenomeno mafioso e sulle condizioni che ne hanno favorito il radicamento. In mostra abbiamo raccontato tutta la sua evoluzione professionale e umana, dalle prime foto a Milano, a quelle legate alle stragi mafiose, senza dimenticare i tanti scatti di momenti di vita anche spensierati, raccolti sia a Palermo che in giro per il mondo, fino ad arrivare agli ultimi anni, quando sembra tirare le fila e riprendere ancora una volta tutti i temi della sua vita, ma con uno sguardo nuovo".

La mostra sarà visitabile fino all’11 gennaio dal martedì al venerdì: 9.30-19. Sabato, domenica e giorni festivi: 9.30-20. La biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso il lunedì.