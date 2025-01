L’artista Claudio Bandini premiato dalla pinacoteca del Lussemburgo

Dopo l’attribuzione del premio speciale in arte e della critica in semiotica estetica all’XI edizione dell’Apollo Dionisiaco (con esposizione delle opere all’ accademia di arte contemporanea e all’ auditorium della biblioteca nazionale centrale di Roma) è stato assegnato all’artista santasofiese Claudio Bandini un ulteriore premio del Museo La Pinacothèque del Lussemburgo. Riconoscimento relativo alla carriera artistica per "il notevole talento e la qualità del dossier artistico" attribuito dalla commissione scientifica del museo, di cui fa parte lo storico dell’arte Olivier Donat, general manager del Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia e fino al 2020 direttore del Paris Musées, l’ente che riunisce i 14 musei di Parigi.

"L’opera più significativa – precisa Bandini – tra quelle che ho presentato quest’anno è ’When the children say oh-20’ appartenente all’omonima serie. Si tratta di un grande acrilico su tela che appartiene ai cicli pittorici dedicati alla ricerca sulle strutture geometriche di superficie e sulle loro illimitate deformazioni. L’opera esprime lo stupore dei bambini di fronte a qualcosa di sorprendente, come davanti alla scoperta del tesoro di cianfrusaglie nel solaio della nonna, che prima osservano e poi rovistano, toccano, smontano, ricompongono ma, soprattutto, scoprono e inventano forme e cose nuove. È la bellezza del caos – conclude – da cui nasce la creatività che i bambini sanno condurre magicamente alla conciliazione dei contrasti". L’opera è conservata insieme ad altre 10 opere di grandi e medie dimensioni nel museo in azienda dello Studio Idea 3 a Civitella.

o. b.