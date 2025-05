L’artista Di Cicco è il ’civitellese dell’anno’

C’era tanta gente a Civitella alla premiazione come ‘Civitellese dell’anno’ e alla inaugurazione della mostra dell’artista Mario Di Cicco. Nella sala del consiglio comunale il sindaco Claudio Milandri, Ernesto Toschi della Confraternita della Beata Vergine della Suasia che ha inserito il premio nel calendario del ‘Maggio Civitellese’, Mauro Torelli del Carnevale Civitellese e Francesco Maltoni della sede Rai di Bologna hanno ringraziato Di Cicco per "la sua opera continua tesa ad arricchire la cultura e l’identità del nostro territorio e per il suo legame profondo con Civitella. Un riconoscimento meritato, che rende onore a tutta la nostra comunità".

Alla cerimonia è seguito il il vernissage nei locali di viale Roma 40 della sua mostra personale, arricchita anche dalle bellissime opere dell’artista civitellese Michele Chierici. "Un’occasione preziosa per riscoprire due voci artistiche che, con sensibilità diverse – hanno detto i promotori – raccontano il legame profondo con il nostro territorio". Enrico Bertoni direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro ha aggiunto: "le linee che contornano il paesaggio civitellese è come se si fossero trasfuse nello stile Di Cicco, diventando colore nelle opere pittoriche e grafiche, diventando volume nelle opere plastiche".

o. b.