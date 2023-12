L’artista Freschi in mostra a Mantova e poi a Barcellona

Una importante mostra dell’artista meldolese Luca Freschi è stata allestita in due sedi a Mantova: il Museo diocesano Francesco Gonzaga e la Basilica concattedrale di Sant’Andrea. Curata da Giovanni Gardini e Stefano Savoia, la mostra dal titolo ‘Never Ending’ resterà aperta fino al 21 dicembre per essere poi trasferita a gennaio 2024 a Barcellona, dove le opere di Freschi saranno esposte al Meam - Museo Europeo d’Arte Moderna e all’interno della cattedrale del capoluogo catalano. Artista instancabile, Freschi crea opere in terracotta policroma, come volti e oggetti, con soluzioni sempre nuove, realizzate con grande creatività ed equilibrio. In questa mostra le opere sono esposte non, come di consueto avviene, in una sala, ma sono dislocate accanto ai capolavori del Museo in modo da sottolineare la forza e la classicità presenti nelle opere dello scultore romagnolo. Questo aspetto è ancor più evidente nelle opere dentro la Basilica concattedrale di Sant’Andrea in cui sono presenti capolavori di Leon Battista Alberti, Mantegna, Correggio.

Freschi (classe 1982) vive e lavora a Meldola. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, sezione Pittura, ha intrapreso una ricerca sulla figura umana, attraverso la tecnica del calco. Ha esposto le sue opere in numerose personali e collettive in Italia e all’estero ottenendo prestigiosi premi. Orari di visita: al Museo diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55) da mercoledì a domenica ore 9.30.12 e 15-17.30, chiuso a Natale; alla Basilica concattedrale di Sant’Andrea (Piazza Mantegna) da lunedì a domenica ore 8-19.

Rosanna Ricci