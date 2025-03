L’Artusiana si prepara: fuori i bandi per partecipare

La macchina operativa della Festa Artusiana si è messa in moto con la pubblicazione dei bandi per la selezione dei ristoranti su area pubblica e degli espositori del mercato. Entrambi gli avvisi si trovano nelle pagine del sito del Comune (www.comune.forlimpopoli.fc.it) insieme alle linee guida e alla documentazione necessaria. Per presentare le proprie candidature c’è tempo fino al 30 aprile.

L’impostazione dei bandi ricalca quella seguita negli anni passati, con una specifica attenzione sulla qualità delle proposte e, soprattutto per quanto riguarda i ristoratori, il legame con la tradizione del manuale artusiano, che rappresenta un elemento cardine della manifestazione. Ai ristoratori, in particolare, viene chiesta di la preparazione di pietanze di qualità, legate alla cucina di casa e tradizionale del territorio rappresentato, inoltre, nel menù dovranno essere inserite almeno due ricette tratte da ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’.

L’amministrazione comunale ha anche approvato le linee guida per la Festa Artusiana 2025, in gran parte già anticipate nell’incontro con gli stakeholders e la cittadinanza del febbraio scorso, e che vede lo slittamento della manifestazione nel periodo che va da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio. A breve saranno pubblicati anche altri bandi inerenti all’organizzazione e alla programmazione della Festa.

Matteo Bondi