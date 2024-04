L’Asaps piange Nocciolini. Polstrada, fu storico agente e anima dell’associazione

È scomparso a 90 anni Mario Nocciolini. A piangerlo, oltre alla figlia Sandra e ai parenti, ci sono i volontari dell’Asaps (Associazione sostenitori della polizia stradale), nelle cui fila Mario ha militato fino all’ultimo, dopo aver indossato la divisa per oltre 40 anni di servizio di pattuglia. "Era uno dei nostri a tutto tondo – lo ricorda il presidente Giordano Biserni –, nonostante fosse del 1933, aveva ancora una dose di empatia fanciullesca ineguagliabile. Con Mario abbiamo condiviso tante gioie e dolori, come in tutte le famiglie, sì perché Mario era parte della nostra famiglia".

Fino all’estate scorsa Mario, residente ai Romiti, ha conservato il compito di aprire la sede dell’Asaps ogni mattina alle 8 in punto e poi sedeva alla scrivania per rispondere alle prime telefonate fino all’arrivo dei colleghi. Tra tutti, Nocciolini aveva stretto un’amicizia che Biserni descrive "simbiotica" con il vicepresidente Francio Corvino. "Mario andava poi alla posta per vedere se c’erano lettere per l’associazione – continua Biserni raccontando la giornata tipo –, non si è mai arreso all’idea che ormai la corrispondenza arrivasse via mail. Lui con i suoi occhi vispi e innocenti si rabbuiava subito quando vedeva qualcosa che non andava, si commuoveva fino al pianto appena sapeva che qualche collega era caduto in servizio o qualcuno di noi aveva qualche serio problema".

Aveva frequentato il primo corso della Specialità Polizia Stradale al Caps di Cesena nel 1957. "Era l’epoca in cui l’agente Nocciolini arrivato alla Sezione di Forlì – prosegue Biserni – effettuava con i colleghi pattuglie nei turni notturni in moto fino a Rimini, con puntuali soste presso i fornai di cui gli agenti conoscevano l’esatta mappa lungo l’itinerario, per sopportare il freddo. Insomma la vera Polizia Stradale di un tempo fatta di tosti centauri riparati da una pelle di agnello sotto il giubbone". Con tutti i rischi connessi. "Nel 1969 – racconta Biserni – Nocciolini stava rientrando in moto da una scorta a trasporto eccezionale. Seguiva il capo pattuglia. A un certo punto, non lontani da Forlì, il capo pattuglia si accorse che Mario non era più al suo seguito. Nessuna risposta via radio. Mario era svanito nel nulla. Scattò l’allarme, iniziarono le ricerche. Nel frattempo si fece notte. Niente, dell’agente Nocciolini nessuna traccia". Il mistero si risolse solo il giorno successivo quando "un camionista dall’alto della sua cabina vide in un fossato la moto della Stradale in zona Bologna, rallentò e diede l’allarme. Poco più avanti venne trovato Mario privo di sensi dentro il fossato. Solo la testa era rimasta fuori dall’acqua". Durante la convalescenza lavorò come speaker della Stradale di Forlì e della Romagna e la sua voce divenne familiare a molti agenti. Mario appese la divisa al chiodo all’inizio degli anni Novanta, ma la sua missione non era ancora finita, infatti nel 1991, quando nacque l’Asaps, non esitò a iscriversi.

"Ogni giorno arrivava per primo in ufficio", ricorda Biserni. Alla moto aveva sostituito una bici: "Una volta gliela rubarono davanti all’Asaps e subito gliene ricomprammo un’altra. Per Mario – le parole del presidente – l’associazione era una seconda famiglia e in molti momenti forse anche la prima".

Mario diceva sempre: "Non mi posso fermare" e, di fatto, non si è fermato fino all’ultimo. A non fermarsi sono i suoi valori che ora camminano sulle gambe degli amici dell’Asaps: "Passione, generosità, gentilezza, attaccamento alle divise della strada".

Sofia Nardi