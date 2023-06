L’asse con Prati, l’uomo del magazzino Ausl

Gianluca Prati, forlivese 50enne, coetaneo di Pini, è – per dirla in termini tecnici – il direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura pubblica. In poche parole, si occupa del magazzino dell’Ausl Romagna a Pievesestina. A sua volta è stato destinatario di una misura cautelare con le accuse di falso ideologico, falso in atto pubblico e, in concorso con Pini, frode nelle pubbliche forniture.

Secondo gli inquirenti, Prati sarebbe stato in contatto con Pini e avrebbe omesso di controllare le certificazioni e le varie dichiarazioni di conformità delle mascherine. Avrebbe dovuto, nell’ottica dell’accusa, segnalare i problemi: invece il 1° aprile dà un parere favorevole. Risultando per gli inquirenti "una cerniera fondamentale nell’affidamento dell’appalto pubblico". Prati era il mediatore e di lui l’Ausl si fidava.

Sarebbe stato proprio lui a contattare Pini, persona con cui già aveva agganci, per segnalare la necessità di trovare le mascherine. Ma non solo. Nel caso delle Ffp2 avrebbe consigliato all’ex parlamentare di evitare la fornitura di un tipo, suggerendone un altro comunque non idoneo. Avrebbe responsabilità addirittura nella rendicontazione nei database aziendali (manipolata, secondo le accuse). E avrebbe suggerito a Pini "cosa scrivere nelle mail al fine di non vedersi bloccata la sostituzione".

Alla fine della vicenda, Prati viene nominato per tre anni "responsabile della gestione logistica". Non ci sono prove di una raccomandazione. Ma i pm pensano che l’arrivo delle mascherine sia stato decisivo.