L’assemblea Cgil in ospedale: "Stop alle aggressioni ai sanitari. Stipendi e turni da migliorare"

Salari fermi, scarsa sicurezza e carenze di organico. Sono queste le criticità al centro dell’assemblea dei lavoratori del pubblico impiego – in particolare quelli della sanità –, che si è tenuta ieri mattina nella sala Pieratelli dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, alla presenza di Serena Sorrentino, segretaria nazionale della Funzione Pubblica della Cgil.

Numerosi i segnali di allarme a livello locale: diversi episodi di violenza nei confronti di medici e infermieri, insieme ad atti vandalici alle auto parcheggiate degli operatori, sono emersi negli ultimi mesi nella cronaca cittadina. "All’interno dell’ospedale le aggressioni e la scarsa sicurezza sono diventate insostenibili – sottolinea Mirko Masotti, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Forlì-Cesena –. Abbiamo portato il problema alle istituzioni, avviando tavoli di confronto per trovare soluzioni concrete". La richiesta del sindacato è chiara: "Questi lavoratori sono stati fondamentali durante l’emergenza Covid e l’alluvione. Il governo stanzi risorse per migliorarne le condizioni di lavoro".

L’incontro di ieri per il sindacato era importante in vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che si terranno dal 14 al 16 aprile e del confronto in corso sul contratto nazionale. "La situazione resta complessa: veniamo da un contratto separato nelle funzioni centrali, mentre nelle funzioni locali e nella sanità il negoziato è in stallo. È necessario dare risposte concrete su due fronti – spiega Sorrentino –: il primo riguarda il riconoscimento salariale, considerando che l’inflazione ha raggiunto il 16,5% mentre la proposta del governo si ferma a un 5,78%, per noi quindi è irricevibile. Il secondo aspetto è quello delle condizioni di lavoro adeguate in termini di turni, carriera e valorizzazione professionale. A oggi, le proposte avanzate dalle istituzioni non garantiscono strumenti adeguati a rispondere alle esigenze dei lavoratori".

Anche il tema della rappresentanza sindacale assume un ruolo centrale in questo contesto. "In provincia – spiega Monica Collari, segretaria del comparto sanità Cgil Forlì-Cesena – i candidati alle imminenti elezioni del settore salute sono 50: 27 a Forlì e 23 a Cesena. Di questi, 33 hanno già ricoperto il ruolo in passato, mentre 17 sono nuovi ingressi". Dopo l’assemblea, la segretaria nazionale Serena Sorrentino ha raggiunto anche l’ospedale Bufalini per incontrare i lavoratori cesenati.