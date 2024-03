L’assessora Cintorino: "Lotta al degrado e iniziative: così in campo per il centro"

Arrivata a poche settimane dal termine del suo mandato anche l’assessora Andrea Cintorino è pronta per un bilancio conclusivo delle sue attività principali. Le sue deleghe sono: al centro storico, ai rapporti con i quartieri, pari opportunità, turismo e mercati. "Tra i temi salienti – comincia – c’è stata la lotta al degrado portata avanti grazie al nuovo regolamento della Polizia Locale, ma in quest’ottica rientra anche la riqualificazione di corso della Repubblica: entro fine marzo saranno conclusi i tre quarti dei lavori. Per promuovere il turismo, invece, abbiamo aperto un ufficio in pieno centro e previsto nuovi percorsi turistici cittadini, oltre all’apertura di un sito dedicato".

Tra i suoi meriti, Cintorino inserisce anche il sostegno della candidatura del liscio a patrimonio immateriale Unesco e l’evento ‘Cara Forlì’ che, in totale, ha attirato in piazza Saffi oltre 10mila persone. L’assessora ribadisce anche la riconferma del concertone di Radio Bruno che, dopo lo scorso anno, ha accettato di replicare l’appuntamento.

Qualche numero sulle iniziative svolte durante il suo assessorato: sono stati "puliti 157 graffiti, organizzati in centro 249 eventi e si sono registrati in tutto 793.498 pernottamenti". Capitolo lavori pubblici: "Abbiamo stanziato 400mila euro per riqualificare il mercato coperto, sistemato il verde e sono in corso altri lavori, come quelli che interessano il chiostro di San Mercuriale e la realizzazione di pozzetti e impianto di irrigazione nelle fioriere dei lampioni, i quali sono stati anche riverniciati".

Significativa anche l’attività per quanto riguarda i quartieri che, di fatto, nel corso dell’amministrazione Zattini hanno vissuto una rivoluzione: "Da 42 che erano li abbiamo ridotti a 21 stanziando per le loro attività circa 120mila euro annui. Inoltre abbiamo promosso un nuovo regolamento per gli orti urbani ampliandone le assegnazioni e ne abbiamo riqualificati molti". L’assessora, poi, fa riferimento al mercato extra alimentare, ossia quello del lunedì e venerdì: "Abbiamo avviato la sua riqualificazione, nell’intenzione di migliorare molto la qualità delle merci". Non solo: si sta anche pensando – ma per ora solo un progetto e l’iter sarebbe ancora molto lungo – di liberare l’ellisse centrale della piazza dalle bancarelle. A essere coinvolti sarebbero una ventina di ambulanti che dovrebbero trovare spazio in altri punti del centro storico. Tornando al mercato coperto, "è stato riqualificato risanando la facciata monumentale e rifunzionalizzando i bagni".

Infine, Cintorino passa ad analizzare le attività in campo ‘pari opportunità’: "Nel 2022 – spiega l’assessora – abbiamo rinnovato il protocollo per la promozione di strategie per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e stiamo lavorando per aumentare il numero di case rifugio e di appartamenti per l’accoglienza di donne vittime di violenza. Stiamo, inoltre, lavorando sulla prevenzione con gli studenti delle medie e delle superiori. Per il cosiddetto ‘reddito di libertà’, infine, sono stati erogati 57.600 euro nel 2022 e 67.200 nel 2023".

"Cintorino ha assessorati importanti e complicati – commenta il sindaco Gian Luca Zattini –. Per quanto riguarda il centro storico, in particolare, si è lavorato tanto per migliorarne l’aspetto, consapevoli che il primo passo per una sua riqualificazione è proprio riportare i cittadini a viverlo. Sicuramente ora è importante lavorare per il rilancio della rete commerciale e lo stiamo facendo attraverso il dialogo con gli esercenti. Crediamo – conclude il primo cittadino – che tra non molto il cuore della città vivrà il rilancio che ci aspettiamo".

Sofia Nardi