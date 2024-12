L’assessore Bravi coordinatore dello sport per tutti i comuni dell’Emilia-Romagna

L’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi (foto), è il nuovo coordinatore tematico politico di Anci Emilia Romagna (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con delega allo sport. A designarlo ufficialmente come una sorta di ‘assessore degli assessori’ è stato il neo presidente regionale di Anci, Marco Panieri, già sindaco di Imola. "Ringrazio per questa prestigiosa nomina – le parole di Bravi, nominato in quota Civica –, che rappresenta per me motivo di grande orgoglio e responsabilità. Cercherò di assolvere l’incarico conferitomi con il massimo impegno e dedizione, nell’interesse e a beneficio di tutti gli enti e le comunità che fanno parte dell’Anci".