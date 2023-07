L’assessore Corsini: "Sono novemila le attività danneggiate"

L’assessore regionale Andrea Corsini (nella foto) è intervenuto ieri alla commissione Politiche economiche in merito ai danni al sistema del commercio per l’emergenza maltempo di questi mesi. "Un danno per il commercio, nei Comuni colpiti dagli eventi meterologici di maggio, di notevole entità. Sono, infatti, 3.638 le imprese del settore commerciale colpite (comprese quelle del turismo), concentrate nel Ravennate, Forlivese, Cesenate, Riminese e Bolognese – ha affermato Corsini –. Nelle stesse aree, sono 3.063 le attività di servizi colpite, 1.209 quelle industriali e 1.632 le imprese di costruzioni. Molte di queste attività potrebbero già ripartire con il sostegno di cifre contenute, con meno di 20mila euro".