L’assessore Melandri: "Una vera rivoluzione culturale. Puntiamo sulle eccellenze"

Tempo di bilanci per gli assessori della giunta Zattini: il primo a proporre un compendio delle principali attività svolte nel quinquennio è Valerio Melandri, assessore alla cultura con delega anche a università, politiche internazionali, progetti europei e innovazione tecnologica.

"In questi cinque anni – comincia – la cultura cittadina è stata rivoluzionata e ha visto un movimento ineguagliabile. Il filo conduttore è stato un principio guida: noi siamo un medio capoluogo di provincia, con una buona attrattività, che non può comunque pensare di raggiungere il volume di Roma o Firenze, ma nemmeno di Bologna e, alla luce di ciò, abbiamo capito che è importante puntare sulle nostre eccellenze, su ciò che abbiamo a disposizione solo noi e non è replicabile altrove".

In quest’ottica nascono le quattro attività cardine: il ‘Miglio bianco’, dove prenderanno vita il nuovo auditorium della musica e il museo della ginnastica e "dove si possono ammirare tutti i principali stili architettonici del Novecento nel giro di un chilometro e mezzo"; poi il brand ‘Caterina Sforza’, valorizzato tramite l’omonimo festival e la imminente riapertura della rocca (dove, tra l’altro, quest’estate sarà collocata l’arena); ancora, il San, ovvero il circuito che vede messi in rete San Giacomo, San Domenico, ex asilo Santarelli e San Sebastiano; infine il mondo del Risorgimento con la riqualificazione e il restauro di Villa Saffi e il potenziamento del museo del Risorgimento.

Tra le attività, l’assessore elenca il contributo del Comune nel passaggio dell’istituto Masini allo status di fondazione e quello dato alle tante scuole di musica private cittadine, la realizzazione del discusso ‘Premio Verzocchi’ che vedrà tre artisti contemporanei impegnati nella realizzazione di altrettanti dipinti sul tema del lavoro; la imminente riqualificazione del palazzo del Merenda con lo spostamento temporaneo dei libri a palazzo Romagnoli e ancora l’Art Bonus che ha visto il secondo posto nel 2023 per l’auditorium Conad e che quest’anno vede in finale il teatro Diego Fabbri.

Qualche numero: l’evento ‘Un’opera al mese’ ha registrato 8.000 presenze dal 2020 ad oggi; l’arena San Domenico ha accolto oltre 300 eventi di 100 associazioni locali per un totale di 75mila presenze dal 2020 al 2023; 464 monitoraggi di pezzi di collezioni civiche per 100mila euro e 80mila eruro investiti in manutenzione e restauri delle collezioni. Passiamo al capitolo ‘università’: tra il 2023 e il 2024 si è assistito a un +16% di immatricolazioni (il dato più alto dell’Alma Mater) per un totale di 6.657 iscritti. I posti della facoltà di Medicina, inaugurata nel 2020, sono passati da 95 a 130 e sono in corso i lavori sull’Hotel della città, recentemente acquisito, che diventerà un grande studentato. Dati positivi anche nel campo ‘politiche internazionali’ grazie ai tanti progetti messi in atto. Dal 2019 ad oggi sono stati ricevuti finanziamenti per progetti internazionali per un totale di 424.656 euro tramite bandi regionali. Nel campo ‘progetti europei e innovazione tecnologica’, citiamo il progetto di digitalizzazione dell’archivio fotografico Zoli e, soprattutto, il fatto che il prossimo 10 luglio un’appendice del G7 Cultura sarà proprio a Forlì, in particolare a San Mercuriale, con un grande concerto del quale ancora non sono svelati i dettagli.

"La nostra rivoluzione culturale – aggiunge in conclusione il sindaco Gian Luca Zattini – prende le mosse dall’idea che buona parte della cultura cittadina era dispersa e non valorizzata. Certo, c’erano le grandi mostre, ma attorno ad esse noi abbiamo voluto rilanciare le eccellenze forlivesi, nell’idea di una cultura che sia per tutti. Abbiamo voluto mettere al centro una città che ha tanto da offrire, il lavoro è stato enorme, ma i risultati si vedono".

Sofia Nardi