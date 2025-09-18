L’assessore Petetta: "Tempesta perfetta tra lavori per il Pnrr e in tangenziale"

Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità, i cantieri in corso a Forlì in questo momento sono molti, non tutti gestiti dal Comune. Proviamo a fare un punto: come stanno andando le cose nella zona di via Bertini, qualche giorno dopo il temuto inizio delle scuole?

"Fortunatamente sembra che il via delle lezioni non abbia creato grosse complicazioni. Il nostro impegno, in questo momento, è quello di continuare a ribadire che gli esercizi commerciali sono sempre aperti e fruibili anche all’interno del tratto chiuso. Possiamo dire che quella è una zona al momento poco problematica".

Il traffico dirottato non appesantisce altre zone della città?

"Senz’altro carica alcuni punti, soprattutto le vie limitrofe a via Colombo, dove insiste il cantiere di Hera".

L’apertura di due grossi cantieri così vicini era inevitabile?

"I lavori in via Colombo erano previsti in estate, poi le cose sono andate diversamente, ma senz’altro è inevitabile che accadano sovrapposizioni, soprattutto in un periodo in cui si devono portare a conclusione con una certa fretta gli interventi finanziati dal Pnrr, che devono essere conclusi entro il 30 giugno del prossimo anno. Lo dico spesso: stiamo vivendo la tempesta perfetta".

A cosa si riferisce?

"I cantieri come quelli di via Bertini e via Colombo vanno a sovrapporsi a un’altra contingenza: i lavori sull’ultimo tratto della tangenziale comportano la chiusura di diversi svincoli. Questo porta in città una mole di traffico che da tempo non si vedeva più".

Con tempi di percorrenza dilatati.

"Va anche detto che Forlì ci ha abituati molto bene: la sua conformazione e le sue dimensioni consentono un attraversamento estremamente rapido, perciò anche pochi minuti in più rispetto al solito ci creano disagio. A conti fatti, però, non parliamo di ingorghi insostenibili: ci sono dei rallentamenti in alcune zone per una ventina di minuti la mattina e poi di nuovo in orario serale".

Oltre a quelli già citati, altri lavori in corso modificano la viabilità. Pensiamo a viale Corridoni, dove la realizzazione della ciclabile vicina al carcere ha comportato l’istituzione del senso unico alternato. Qui quando si tornerà alla circolazione di sempre?

"Entro l’autunno. A questo proposito voglio fugare ogni dubbio: una volta terminata la ciclabile, la strada tornerà a doppio senso".

Un altro cantiere in corso è in viale dell’Appennino. Di cosa si tratta?

"Sono lavori a carico di un privato in funzione di un piano urbanistico approvato dal Comune che prevede la realizzazione di una strada sulla quale si affacceranno alcuni immobili. I lavori sono funzionali a un miglioramento della viabilità dell’intersezione".

Il traffico è stato modificato anche in via Buonarroti e in viale Roma, all’altezza di via Cerchia, che ora risulta chiusa su quel lato.

"Entrambi i cantieri sono a carico di Hera che qui sta procedendo con le bonifiche della rete del gas, rimuovendo l’amianto. Altri cantieri simili, che però hanno sempre una durata contenuta, saranno aperti in futuro anche in altre zone della città".

Il Comune, invece, ha altri lavori in corso?

"Stiamo procedendo con la risistemazione dei marciapiedi nei quartieri alluvionati: ora siamo su via Padulli, ma non ci saranno interferenze con il traffico".

Realisticamente, quando si potrà tirare un primo sospiro di sollievo?

"Sicuramente quando sarà riaperta via Colombo: a metà ottobre si vedrà una prima differenza. Sostanziale, però, sarà la riapertura di tutti gli svincoli della tangenziale. La data di collaudo e consegna è il 31 dicembre 2026".

Sofia Nardi