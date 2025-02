L’assessore regionale Allegni apre però alla proposta unitaria: "Siamo pronti a sostenerla"

In attesa del bando, che potrebbe confermare o smentire le indicazioni anticipate dal sindaco Gian Luca Zattini in merito alla presunta incandidabilità congiunta, arrivano interventi dalla Regione. "È evidente che l’ipotesi di candidature condivise da parte di città limitrofe, e Forlì e Cesena sono co-capoluoghi di provincia, assume un particolare interesse per la possibilità di costruire una proposta unitaria, che vada a beneficio di tutto il territorio – sottolinea l’assessora regionale Gessica Allegni –. Valuteremo il bando che uscirà nei prossimi mesi, nel frattempo cercheremo un’interlocuzione col Governo, per portare avanti una proposta unitaria, per la quale è prima di tutto importante che entrambe le città, insieme a noi, ci credano".

Anche i tre consiglieri regionali Ancarani, Lucchi e Valbonesi sposano l’idea di proporre insieme Forlì e Cesena. "Il riconoscimento di capitale italiana della cultura – dichiarano i forlivesi Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi e la cesenate Francesca Lucchi – non è solo un titolo, ma una leva per costruire progetti concreti e duraturi, capaci di generare un impatto positivo sul lungo periodo. Si tratta di un investimento sul futuro delle nostre città, sulla loro capacità di attrarre talenti e creatività e sulla volontà di rendere la cultura un motore di crescita per tutti". Come aveva già dichiarato nei giorni scorsi anche la sterssa assessora regionale alla cultura Gessica Allegni durante un incontro col vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, avvenuto quando ancora sul piatto non era ancora presente la manifestazione di interesse di Cesena, anche i consiglieri regionali ribadiscono la loro volontà di muoversi insieme all’Assemblea Legislativa per fare la loro parte per promuovere la candidatura che "deve essere il risultato di un percorso partecipato e condiviso, che coinvolga istituzioni, imprese, associazioni e cittadini in un grande progetto collettivo. Forlì e Cesena hanno tutte le carte in regola – concludono – per concorrere come Provincia e come comunità".

s. n.