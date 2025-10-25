L’associazione Artisti Dovadolesi compie 30 anni di attività

Fra le manifestazioni artistiche collaterali alla Sagra del Tartufo spicca la mostra ‘Riflessi’, un’esposizione di quadri organizzata dall’Associazione Artisti Dovadolesi, presieduta da Serena Venturelli, che generosamente e in modo originale apre la sua abitazione ai visitatori in via Matteotti 26 dalla mattina alla sera. Spiega Venturelli: "L’iniziativa celebra il trentennale di fondazione della nostra associazione, che in tre decenni ha svolto tante iniziative a Dovadola, a Forlì e in Romagna, dove ha promosso la cultura e in particolare l’arte, soprattutto di tanti artisti locali. Infatti, le nostre iniziative sono state sempre animate da artisti di tutta la Romagna". Questa volta però la mostra trova ospitalità nella stessa abitazione della presidente della benemerita associazione. Aggiunge Venturelli: "Pochi giorni fa l’esposizione si è chiusa a Forlì, a San Sebastiano, organizzata sempre dall’Associazione Artisti Dovadolesi, in cui erano presenti le opere degli iscritti e quelle di cinque artisti romagnoli affermati, che hanno accettato di partecipare anche a Dovadola".

Aggiunge la presidente Serena Venturelli: "Domenica nella mia casa di via Matteotti, verranno esposte le stesse opere presentate all’Oratorio di San Sebastiano e verrà donato il catalogo con le immagini ben riprodotte". Altre due mostre animeranno la sagra: ‘Foto storiche della Sagra del Tartufo’, in via Garibaldi, e ‘Galleria fotografica del tartufo di Dovadola’, in via Tartagni Marvelli.

q.c.