L’associazione musicale Roveroni guida il progetto ’banda larga’

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Forlì
CronacaL’associazione musicale Roveroni guida il progetto ’banda larga’
8 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Al via una nuova edizione del progetto musicale ‘Banda Larga’ promosso dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, con capofila l’Associazione Musicale Cesare Roveroni di Galeata e Santa Sofia. Le attività prenderanno il via nei mesi di ottobre-novembre all’interno delle scuole statali e coinvolgeranno centinaia di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

"Il progetto si realizza – precisa Elena Indellicati direttrice della Roveroni – grazie a un ampio partenariato territoriale: oltre alle scuole, partecipano attivamente Comuni, Bande musicali, associazioni culturali e sociali, che collaborano alla buona riuscita delle iniziative attraverso azioni di supporto organizzativo, comunicazione e promozione degli eventi. Banda Larga pone al centro il canto, la propedeutica e la musica d’insieme, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica musicale in modo capillare, come strumento di inclusione e contrasto alla povertà educativa". L’edizione 2025-26 coinvolge tredici Istituti Comprensivi delle province di Forlì-Cesena e Ravenna e si avvale della professionalità di numerosi docenti specializzati in didattica musicale e strumentale.

Tutte le attività si svolgono in orario extra-curricolare, arricchendo l’offerta formativa delle scuole e del territorio, in continuità con i percorsi già inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa degli istituti aderenti. Gli Istituti Comprensivi coinvolti sono: n.1, 2, 3, 5, 6 e 7 di Forlì; Santa Sofia; Forlimpopoli; Predappio; San Mauro Pascoli; Brisighella (Ravenna), Meldola e Scuola Secondaria di primo grado ‘A. Frank’ di Cesena. Info: progetti.associazioneroveroni@gmail.com o. b.

