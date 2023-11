L’associazione Rea ha fatto rumore

Un centinaio di persone, in gran prevalenza ragazze, hanno partecipato ieri al corteo per l’iniziativa ‘Giulia e le nostre sorelle: oggi faremo rumore’, allestito dall’associazione femministra Rea. Prima gli interventi davanti al Campus dell’ateneo (foto Salieri), poi la ’passeggiata transfemminista’ passando da piazzale Solieri, quindi in corso della Repubblica, piazza Saffi, via delle Torri e piazza Cavour fino alla piazzetta delle Operaie, il tutto facendo ‘rumore’ con chiavi, pentole e quant’altro.