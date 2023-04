L’associazione Soleterre allo scalo forlivese raccoglie fondi per aiutare i bambini malati

Nel periodo tra il 10 e il 16 aprile, in concomitanza con i voli dall’aeroporto di Forlì, l’organizzazione Soleterre svolgerà attività di sensibilizzazione verso i passeggeri su varie tematiche. Soleterre lavora per il riconoscimento e l’applicazione del diritto alla salute nel suo significato più ampio, realizza progetti di sostegno alle strutture sanitarie e al personale medico già operante o, dove manchino del tutto, opera per creare strutture sanitarie adeguate ai bisogni della popolazione. Dal 2002 ha attivato il Programma Internazionale di Oncologia Pediatrica volto a sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce e a diminuire il livello di sofferenza dei bambini malati di cancro e delle loro famiglie. I volontari, che già lo scorso anno hanno svolto attività in aeroporto con progetti simili, utilizzeranno un banchetto posizionato nell’area check-in. Le persone interessate ai progetti dell’organizzazione potranno decidere di aderire a una raccolta fondi tramite la compilazione di un modulo ufficiale (non verrà richiesto denaro contante).