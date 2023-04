L’atelier profuma d’arte con ’Flow of Flowers’

Non solo abiti e accessori di ottima fattura sono esposti nel negozio Room 56 di Corso della Repubblica, 56, Forlì, ma, da domani (inaugurazione ore 18) al 27 maggio, saranno in mostra anche circa 30 quadri di tre artiste: Cosetta Gardini, Maria Donata Papadia e Sandra Santolini. La mostra, dal titolo ‘Flow of Flowers’ (flusso di fiori) intende rendere omaggio al fiore, protagonista dei dipinti ed interpretato da ciascuna pittrice secondo la propria sensibilità, passione ed emozione. Sono tre tecniche differenti, ma tutte all’insegna dell’amore per le piante e i fiori che da sempre hanno ispirato artisti e poeti anche attraverso i simboli e i significati che rappresentano.

Gardini, direttrice, designer e illustratrice di Casa Walden, si esprime con la tecnica acrilica ricca di sfumature in un’alternanza di luci e ombre. Papadia, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, presenta collages di carta velina dipinta realizzati con tecnica mista per creare contrasti di velature e colori. Santolini, da sempre amante di pittura e di giardinaggio usa soprattutto l’acquerello per dare al fiore l’immagine più scientifica possibile, come si deduce anche dal suo catalogo ‘Romanzo Vegetale’, in cui sono ritratti foglie, fiori e frutti con attenzione minuziosa anche dei più piccoli particolari. Le delicate sinfonie cromatiche delle immagini, la preziosa e coerente scelta del tema e dei colori in sintonia con gli abiti dell’atelier di Anita Leoncini e di Silvia Foschi rendono lo spazio espositivo unico nel suo genere.

La mostra sarà poi arricchita dall’incontro coi cinefili Leo Canali ed Edoardo Saccone di Casaba Podcast per parlare della natura. L’incontro avrà luogo il 18 maggio, ore 19 al Collegino Grifoni Home Restaurant di via Pellegrino Laziosi, 38, Forlì.

Rosanna Ricci