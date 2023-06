L’atletica piange Ramilli Ex segretario dell’Edera, se ne va un pezzo di storia

Se n’è andata una parte importante della storia sportiva della città. Un uomo che ha avvicinato allo sport e fatto amare lo sport, in particolare l’atletica, a generazioni di forlivesi. Venerdì, infatti, a Villa Serena, dove era ricoverato da qualche tempo a causa dei postumi di una caduta, si è spento Vincenzo Ramilli (nella foto), classe 1929, storica memoria dell’Edera, di cui è stato a lungo una delle anime: segretario a tutto tondo e per un periodo anche presidente, ma anche cronometrista e giudice di gara.

Ingegnere, con un’azienda familiare dedita alla termoidraulica (suo padre Bruno era stato fondatore della Forti e Liberi), ha insegnato per anni all’Itis ‘Marconi’ e fatto parte per lungo tempo anche del Panathlon forlivese assieme al figlio Bruno. Era assolutamente benvoluto da tutti, studenti compresi, ma, soprattutto, dai suoi "ragazzi": gli atleti, per ognuno dei quali ha sempre avuto una parola buona. Come ha sempre detto chi lo ha frequentato e conosciuto bene, era "attento alle persone, prima di tutto, poi a tutto il resto". Ha fatto parte anche della classe dirigente dell’atletica nostrana, tanto da essere eletto per svariate volte alla carica di consigliere regionale della Fidal dell’Emilia-Romagna dal 1965 al 1977. è stato anche vicepresidente provinciale del Coni e, nel 1974, insignito con una stella al merito sportivo.

Negli ultimi anni, prima che – purtroppo – l’età ne limitasse il fisico (ma mai lo spirito) amava fare passeggiate, tanto che era diventato uno dei punti di riferimento della sezione trekking dell’Edera. Non era insolito incontrarlo passeggiare nei dintorni della sua abitazione per mantenersi in forma ma anche per il gusto della pura e semplice passeggiata. Lucidissimo sino agli ultimi giorni, tanto da abitare ancora da solo nella casa di famiglia, pur se assistito dal figlio Bruno. Anche i figli, Bruno e Davide, hanno seguito per un certo periodo la passione per lo sport del padre, esempio davvero importante di amore per le discipline sportive, naturalmente in primis per l’atletica. Amore che ha sempre conservato, anche quando non ha più ricoperto incarichi effettivi legati al mondo sportivo che tanto amava. Non è ancora stata decisa né la forma, se privata o pubblica, delle esequie, poiché il figlio Davide al momento attuale vive lontano dall’Italia e, dunque, i funerali si terranno appena potrà raggiungere la città.

Ugo Bentivogli