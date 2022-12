L’attacco del Pd: "La presidente si dimetta"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Forlì in merito alle vicende di Alea Ambiente chiede le dimissioni della presidente Simona Buda, sfiduciata nei fatti, secondo i dem, dalle dimissioni degli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Daniele Carloni ed Enrico Pieri.

"Una vicenda che conferma tutti i limiti e l’inadeguatezza del sindaco Zattini e della sua giunta – si legge nella nota del Pd – nella gestione delle società partecipate e di un servizio essenziale per il nostro territorio. Con i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Alea è priva di un direttore generale da oltre un anno e solo recentemente ha individuato una figura sostitutiva per il ruolo di direttore tecnico. Ora due componenti su tre del consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni".

Secondo i dem " a poco valgono le dichiarazioni di facciata della presidente Buda nel tentativo di sminuire la gravità della situazione in cui versa una delle principali società pubbliche del territorio forlivese. Se, come dice Buda, si è prossimi alla nomina di un nuovo direttore generale, non si comprende perché due consiglieri di amministrazione abbiano rassegnato contestualmente le dimissioni, a fronte del lungo impegno che hanno garantito in questi anni per il buon funzionamento di Alea".

Il Partito Democratico sostiene quindi che dopo le pesanti dimissioni e le dichiarazioni delle ultime ore, "il mandato dell’attuale presidente Buda sia stato sfiduciato dai fatti, dai propri consiglieri e dall’assenza di un governo amministrativo e politico della giunta Zattini". Secondo i dem, una prova è data dalla situazione di degrado e sporcizia in cui versa la città di Forlì.

"Ecco perché riteniamo – continua la nota – che le sue dimissioni siano inevitabili. Per mesi numerose società sono rimaste prive di amministratori o di direttori e, quando si è giunti alla nomina per alcuni di questi ruoli, il sindaco Zattini ha optato per nomi di mera convenienza politica, nel tentativo di accontentare e acquietare i partiti che lo sostengono e la propria maggioranza in consiglio comunale, in vista della sua ricandidatura. A fronte di quanto sta accadendo, riteniamo che si debba procedere con urgenza alla nomina di un nuovo Cda, composto da tecnici e figure di indiscussa professionalità che assicurino il buon funzionamento della società e dei servizi ai cittadini".

Matteo Bondi