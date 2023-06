L’attesa opera al via Tangenziale, al lavoro da ieri per il terzo lotto

L’Anas ha avviato i lavori di realizzazione del terzo lotto della Tangenziale est di Forlì per un investimento complessivo di oltre 170 milioni di euro. L’intervento riguarda, in particolare, la realizzazione di una bretella stradale lunga circa 3,6 chilometri che andrà a completare il tracciato della Tangenziale est forlivese che si estende per circa 17 chilometri. La nuova arteria costituirà il collegamento con la strada statale 67 Tosco-Romagnola e con l’ospedale Pierantoni-Morgagni.

Il tracciato, a sud della città, si innesterà nella sede attuale di via del Guado e terminerà poco più avanti della rotatoria di via Placucci, a San Martino in Strada, connettendosi allo svincolo posto al km 3,620 nell’ambito del sistema tangenziale. I lavori comprendono la realizzazione di due gallerie artificiali, due viadotti e quattro ponti. La nuova bretella stradale, una volta conclusa, collegherà tutto il sistema tangenziale con l’Ospedale Morgagni, che si potrà raggiungere in modo più diretto e rapido. Inoltre metterà in connessione i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano sgravando dal traffico le arterie urbane come viale dell’Appennino. Il terzo lotto, chiudendo l’anello che cinge Forlì, porterà dunque benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale.

Sul tema interviene Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, rimarcando come i lavori siano "l’ennesima dimostrazione di attenzione del Governo al territorio emiliano-romagnolo. Si compie così un importante passo in avanti per la creazione di un’opera finalizzata a rendere sempre più centrale il capoluogo romagnolo nello scenario regionale e nazionale". Per Bignami "è evidente il beneficio che la viabilità cittadina trarrà dalla chiusura dell’anello che la cinge, raccogliendo così le istanze che il sindaco Zattini ha fortemente voluto. Inoltre la realizzazione dell’intervento proprio in questi giorni in cui la Romagna sta affrontando un’importante emergenza, è l’ennesima dimostrazione di come il Governo sia al fianco dei forlivesi e dei romagnoli per rendere ancora più forte il territorio dopo l’alluvione che l’ha colpito".

La consegna dei lavori è avvenuta ieri mattina, dopo la complessa aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto. Il sindaco Gian Luca Zattini parla di "un giorno importante per Forlì e di un’opera strategica per il territorio. Il terzo lotto completa il sistema di collegamento extraurbano e l’intervento di Anas è stato fortemente sollecitato e accompagnato dall’amministrazione comunale in alcuni passaggi migliorativi del tracciato".

Il riferimento è a via Fratelli Cangini, dopo le proteste di vari residenti nel corso degli anni. "L’opera permetterà di alleggerire il traffico congestionato nelle ore di punta sul ponte di via del Partigiano, sopra il fiume Rabbi, riconnettendosi direttamente, in maniera più rapida e sicura, all’ospedale Morgagni. Ne beneficeranno non solo i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano direttamente toccati – conclude – ma l’intero sistema tangenziale che ha un ruolo insostituibile di drenaggio del traffico cittadino che attualmente gravita sulla rete urbana".

Gianni Bonali