L’attesa per il primo vero anno di voli del Ridolfi

C’è attesa, interesse e curiosità in tutti, cara Livia, per quella che sarà la prima vera stagione di voli del nostro aeroporto, dopo tre anni di limitazioni e problematiche dovute alla pandemia di Covid e anche vari guai assortiti, in generale, per il mercato aereo nazionale e internazionale. Anni in cui, per una società di gestione appena fondata e con tali sforzi finanziari, non sarà stato affatto semplice mettere insieme tutti i pezzi del ‘mosaico’ . Adesso la situazione dei voli pare finalmente normalizzarsi e quindi l’attesa c’è, ma venendo al concreto innanzitutto c’è per l’annuncio dei primi biglietti prenotabili appunto a seguito dell’iniziativa Go To Fly, allestita da FA assieme ad Aeroitalia. La lista delle mete è molto lunga: adesso bisognerà vedere quali saranno le prime tratte che saranno messe a disposizione dei viaggiatori. Una volta che sarà decollato questo progetto, peraltro ambizioso e anche complesso, sarà inevitabile che l’appetito venga mangiando e si guardi anche ad altre compagnie. Intanto il ritorno di Ryanair è stato molto importante. Sperare quindi ora in nuovi voli suoi come di altri vettori? Sicuramente è giusto farlo, l’aeroporto è stato riaperto per questo; e se funziona, è molto meglio per tutto il territorio, non solo per FA.