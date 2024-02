L’attivista per il clima solidale coi trattori: "Nel video c’è quello di mio padre, agricoltore"

Il suo è un volto noto nel mondo dell’attivismo per il clima e anche per questo il video che il 27enne forlivese Giacomo Zattini ha postato sul suo profilo Instagram ha fatto il giro del web: nelle immagini, Giacomo – che nel 2021 incontrò perfino papa Francesco – si inquadra su un trattore e da lì parla della protesta degli agricoltori. Una protesta i cui valori sono apparentemente molto lontani dalle lotte ambientaliste.

Giacomo Zattini, qual è la genesi del video? Su quale trattore è salito?

"Ero a casa mia a Meldola, quello è il ‘mio’ trattore. Io sono figlio di agricoltori, i miei genitori, fino a poco tempo fa, avevano un’azienda agricola biologica. I problemi dei quali stanno parlando gli agricoltori in questi giorni li conosco bene".

E ne condivide le parole?

"Non tutte. Alcune. Tengo, però, a precisare una cosa: come Fridays for Future stiamo parlando molto, ci stiamo confrontando, ma non abbiamo ancora trovato una posizione condivisa. Quelle che sto esprimendo sono opinioni personali che ho sentito l’esigenza di rendere pubbliche".

Gli agricoltori della ‘protesta dei trattori’ sono contrari alla riduzione dell’uso dei pesticidi e ad altri elementi legati alla transizione ecologica cara agli ambientalisti. Riesce comunque a solidarizzare con loro?

"Il tema è molto più complesso di quello che sembra. Prima di tutto va detto che ci sono tanti agricoltori, e molti ne ho conosciuti personalmente, che sono vicini ai temi ambientalisti: non vogliono avvelenare i terreni con i pesticidi, non vogliono evitare il progresso e vogliono combattere i cambiamenti climatici che, tra l’altro, sono i primi nemici delle coltivazioni, come ben abbiamo visto in Romagna lo scorso maggio. Solo che sono una parte che oggi è silente, mentre fanno più rumore altre voci".

Quelle contrarie al green deal.

"Sì. Penso che alcune persone stiano vivendo criticità tali che riescono a vedere una sola parte del problema, perciò si arroccano su posizioni reazionarie. Che i problemi esistano è un fatto, ma di fronte ai problemi ci sono diverse soluzioni possibili: si può cercare di restare ancorati al passato, cercando addirittura di tornare indietro sulle conquiste fatte, oppure si può cercare un modo sano per andare avanti, conciliando le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici con la necessità di tutelare la qualità di suolo, acqua e aria".

Quali sono i problemi ai quali si riferisce?

"Il vero problema degli agricoltori non sono le farine di grillo, o i pesticidi, come molti gridano nelle piazze, ma il fatto che i prodotti della terra hanno un alto costo di produzione che non viene corrisposto una volta sul mercato. Perciò sono salito sul mio trattore e ho girato quel video: perché penso che la protesta sia giusta, ma vada direzionata verso una prospettiva futura rispettosa dell’ambiente".

Quali possono essere, secondo lei, le soluzioni?

"Guidare la transizione ecologica con consapevolezza, fornendo aiuti economici ai lavoratori e alle lavoratrici e dando loro alcuni punti fermi che oggi non trovano, nella consapevolezza che quello che si è sempre fatto è oggi insostenibile e va cambiato".

Sofia Nardi