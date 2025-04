L’atto d’accusa finale: "Confermate l’ergastolo:. Daniele è l’assassino"

Niente sentenza per il caso Franco Severi, il contadino di 53 anni trovato decapitato la sera del 22 giugno 2022 nel suo fondo agricolo di Ca’ Seggio di Civitella. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha rinviato il procedimento nel tardo pomeriggio di ieri. Si torna in aula giovedì. Per il verdetto. E stavolta è sicuro che ci sia un finale di partita.

Al momento invece c’è la richiesta della procura generale del secondo grado: "L’autore di questo brutale omicidio è senza dubbio l’imputato", dichiara la pg Rossella Poggioli nella sua requisitoria. Una linea accusatoria netta che sfocia nell’inesorabile richiesta: "Chiedo che venga confermato l’ergastolo, senza alcuna attenuante".

Daniele Severi, 65 anni, autista in pensione del 118, residente a Meldola, moglie e tre figli, è imperturbabile. In primo grado a Forlì un anno fa è stato condannato all’ergastolo. La sua espressione è ferma in una sorta di serenità. Lui s’è sempre dichiarato innocente. E continua a farlo. Anche se ieri non ha avuto la possibilità di parlare. Forse lo farà giovedì. Prima dell’epilogo.

Intanto però ieri Daniele ha dovuto incassare la voce ferma della pg Poggioli. Che nella sua dichiarazione accusatoria ha messo spalle al muro l’imputato: "L’assassinio del povero Franco è maturato in un contesto famigliare assai complesso. Fatto di liti continue innescate dallo stesso Daniele, che prima dell’omicidio aveva più volte affermato che ’a certe gente bisognerebbe tagliargli la testa’. Parole dette più volte da Daniele e in diverse circostanze e in svariati contesti – ha sostenuto la pg Poggioli –. E questo perché l’imputato era ossessionato dal fondo agricolo. Lo voleva per sè. Voleva estromettere tutti i suoi fratelli. E quindi l’omicidio di Franco ha un movente economico ed è l’epilogo dell’ossessione di Daniele. Che considerava i suoi famigliari dei nemici. Li considerava un’associazione a delinquere".

Una visione sostenuta dalla parte civile, ossia i fratelli di Franco, tutti contro Daniele, avvalorata da Massimo Mambelli e Max Starni. Per il quale "questo non è mai stato un processo indiziario. Questo è stato un processo fondato su prove insuperabili. Ovvero, il sangue di Franco trovato sulle scarpe di Daniele, e i guanti da lavoro di Franco, col sangue di Franco, trovati nella Panda di Daniele. Queste sono pistole fumanti", sono state le parole di Starni.

Opposta la prospettiva dell’avvocato Marco Martines. Che ha puntato la sua arringa tutto sulla logica: "La scienza ci deve guidare. Per superare tutte le suggestioni di questo processo. Che sono state tante", ha rimarcato Martines. Che anche in aula, come aveva annunciato nell’atto di appello, ha contestato le conclusioni della Corte d’Assise di Forlì, che aveva accolto pienamente le conclusioni della pubblica accusa. Martines ha evidenziato dal suo punto di vista le discrepanze a cui sono giunti gli inquirenti: "Le tracce ematiche non sono state scientificamente testate. Se lo fossero state si sarebbe giunta alla conclusione che quelle macchie non corrispondono a un’azione omicidiaria. Questo è un dato scientifico, non una suggestione. E io lavoro su dati scientifici, non su suggestioni", ha rimarcato il legale. Poi la Corte ha annunciato il rinvio. A giovedì. Per l’arringa dell’avvocato Maria Antonietta Corsetti. E per il verdetto.

Maurizio Burnacci