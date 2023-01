"Lattuca e l’Ausl tengano conto del grido di dolore di 15 sindaci"

di Marco Bilancioni Daniele Valbonesi, lei è segretario del Pd forlivese. Con il cesenate Lattuca condivide l’appartenza politica e l’esperienza in Provincia, visto che è consigliere delegato alla viabilità. Però è anche sindaco di Santa Sofia e come tale ha firmato la lettera all’Ausl. (sospira) "Si sta creando un cortocircuito". Colpa dell’Ausl? O di Lattuca, che ha preso posizione contro lei e altri sindaci? "No no, facciamo un passo indietro. La sanità viene dallo tsunami Covid. Ovunque c’è carenza di risorse economiche e umane. Questi sono i dati da cui parte anche Enzo nella sua analisi". E trova condivisibile la sua posizione? "La trovo frettolosa. Da amministratore, non può non tenere conto di 15 colleghi che rappresentano un intero distretto sanitario e che lanciano un grido di dolore". Il centrodestra farà mettere ai voti le parole che voi stessi, lei compreso, avete rivolto all’Ausl. Ribadendole, lei voterebbe in consiglio provinciale contro il suo presidente. Pena il fatto di dissociarsi da se stesso. Cosa farete lei e i dem del Forlivese? "Innanzitutto il fatto che il tema venga sollevato in Provincia crea la possibilità di tornare a discuterne nelle istituzioni, alla ricerca di una soluzione. È facile fare polemica o strumentalizzare, questa è una cosa seria, non si scherza". Dal...