L’audiodescrizione del Centro Fabbri sbarca in Piemonte

Il progetto ‘Teatro No Limits’ che ha visto il Centro Diego Fabbri di Forlì già da anni in prima linea come audiodescrizione di spettacoli per non vedenti e ipovedenti, è approdato alla Fondazione Piemonte dal Vivo, che lo attuerà per 30 date nelle città della propria regione a partire dallo spettacolo ‘Blind Runner’ di oggi e domani. ‘Questa collaborazione è importante – ha sottolineato Paolo De Lorenzi , direttore del ‘Fabbri’ –, perché riconosce il grande valore del Centro e della città di Forlì’. Il pubblico non vedente e ipovedente indosserà cuffie wireless collegate alla sala di regia, dalla quale una voce narrante l’accompagnerà lungo lo spettacolo. Il testo dell’audiodescrizione si integra col copione teatrale, senza sovrapporsi a dialoghi e colonna sonora.