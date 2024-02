Lauro Biondi non si ricandida: "Lancerò in politica alcuni giovani"

Non si candiderà alle prossime elezioni amministrative Lauro Biondi, esponente del club delle Libertà di Forlì, consigliere comunale di Forza Italia e presidente della Commissione consigliare speciale di indagine e studio sull’emergenza alluvione. Ma sta lavorando alla formazione di una lista di giovani candidati, in grado di fare politica e contribuire a delineare nuovi contenuti. Un progetto che – sottolinea – "non piacerà molto all’onorevole Tassinari e nemmeno all’assessore Petetta", ammette Biondi. Anche se non correrà nel 2024, non ha affatto intenzione di ritirarsi dalla vita pubblica: "Continuerò a fare politica, come ho sempre fatto" promette.

Come quando, alla fine di luglio del 2017 – cioè, si potrebbe dire, in tempi non sospetti – insieme con altri consiglieri di Forza Italia, con Paola Casara del gruppo ‘Noi Forlivesi’ e Daniele Mezzacapo della Lega (entrambi sono oggi assessori), proponeva in consiglio comunale un ordine del giorno collegato alla proposta di delibera che, in relazione al nuovo Piano del Commercio, dava il via a una importante variante urbanistica. In base a quella, si consentiva la trasformazione di circa 10 ettari di terreno da suolo agricolo ad area commerciale e produttiva. Nell’ordine del giorno presentato dai consiglieri, si faceva riferimento alla grave sofferenza in cui versava il settore primario "per quanto riguarda la capacità competitiva e la scarsa remuneratività dei prodotti agricoli".

Per sottolineare questo passaggio, ieri Lauro Biondi ha incontrato i cronisti in municipio. Ovvero, il punto è che all’attenzione dei consiglieri di centrodestra – allora all’opposizione – ci fosse dunque il problema dei bassi prezzi applicati ai produttori a fronte "di un forte aumento del prezzo al consumo praticato dalle società commerciali, in particolare dalla grande distribuzione".

Parliamo, dunque, del principale argomento alla base delle attuali proteste degli agricoltori italiani, compresi tanti che hanno manifestato anche in questi giorni fra Faenza e Pievesestina di Cesena. "Non salgo adesso sul carro dei trattori – dice Biondi –. Già allora ponevamo il problema e proponevo un tavolo tecnico che ci consentisse di rivedere la filiera dei prezzi". "Non è una responsabilità della grande distribuzione – ci tiene a precisare il consigliere –, ma la politica deve farsi carico di questo problema, per difendere i più deboli e regolamentare la situazione".

Paola Mauti