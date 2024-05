Lauro Biondi si difende: "Relazione scrupolosa"

Dopo le polemiche scoppiate in seno al consiglio comunale, l’ultimo del mandato, Lauro Biondi prova a difendere il proprio ruolo (è presidente della commissione d’inchiesta sull’alluvione) e la relazione finale. I consiglieri del Pd gli avevano contestato di averla redatta da solo, senza alcun confronto con gli altri componenti. "La relazione non poteva essere concordata – ha spiegato ieri il consigliere comunale eletto con Forza Italia, in una nota –, perché non mi serviva nessuna forma di controllo. D’altronde, agli atti, ci sono tutti i documenti, qualora se ne volesse prendere visione". Secondo il Pd, Biondi ha riassunto il lavoro della commissione in maniera da assolvere completamente l’amministrazione comunale da ogni possibile lacuna. Il presidente ribadisce: "Mi sono attenuto scrupolosamente a quanto emerso durante le 12 sedute". Ribadendo anche, come poi viene riportato nella stessa relazione, le responsabilità di Regione e Provincia: "Dovranno procedere con la massima speditezza alla realizzazione degli interventi sul territorio, non realizzati in passato, in particolare le vasche di laminazione e a una maggiore capacità di governo idraulico da parte degli enti preposti, sotto un attento controllo e successiva verifica delle amministrazioni interessate".

Nella nota, Biondi ha ribadito che intende ricandidarsi in lista con Forza Italia: "Me lo chiedono tanti amici del partito". Uno scenario che, stando a fonti di centrodestra, al momento sembra improbabile.

ma. bo.