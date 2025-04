L’Ausl e l’umanizzazione delle cure, se ne parla a Meldola con le Acli

Per il ciclo ‘Non siamo una macchina da riparare’ promossa dall’Ausl Romagna in collaborazione coi circoli Acli ‘Il Ponte’ di Meldola e di Rocca delle Caminate, domani alle 20.45 al Teatro ‘Maria Teresa Minoccari’ (attiguo alla chiesa di San Francesco), in via Giordano Bruno n. 25, si terrà l’incontro pubblico dal titolo ‘Ausl Romagna e umanizzazione delle cure’.

Interverranno Samuele Branchetti delle Acli, il sindaco Roberto Cavallucci e Francesco Sintoni (foto), direttore dell’ospedale di Forlì e del Distretto Sanitario forlivese.