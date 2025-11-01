L’autodifesa delle divise. Arriva il supercorso

Un unicum nel panorama nazionale, arriva a Forlì un corso di autodifesa per operatori delle forze dell’ordine, di ogni ordine e grado. Otto appuntamenti da un’ora ciascuno, a partire dal 5 novembre, in doppia fascia oraria alle 10 o alle 17.30, promosso dai diversi sindacati del settore in collaborazione con il Comune di Forlì e l’associazione sportiva forlivese Ssd Arena Combat.

"Da tanti anni ormai abbiamo iniziato la strada dell’insegnamento della difesa personale per le forze in divisa, che ci ha portato ad essere ‘full instructor’, cioè – spiegano i due istruttori della Combat che terranno le lezioni, Davide e Luigi Scavone – i referenti per l’Italia e per l’Europa di Paul Vunack, ex responsabile della formazione di moltissimi corpi speciali e forze militari a livello mondiale, a partire dai Navy Seal americani e di tantissime altre agenzie governative come la Cia. Quando ci è stato chiesto da Itamil (il sindacato nazionale dell’Esercito Italiano) e dagli altri sindacati di creare qualcosa di specifico per la nostra città, abbiamo deciso di portare il programma tecnico di Vunak, il ‘Progressive Fightinig System’, adattato a contesti urbani".

Tra i sindacati promotori ci sono il Siam, che fa riferimento all’Aeronautica Militare, l’Nsc dei carabinieri e il Sap della polizia. Proprio quest’ultimo coinvolge anche il corpo di polizia locale, che ospiterà il corso all’interno dei suoi locali, rappresentato a Forlì dal comandante provinciale Claudio Festari. "Fin da subito abbiamo aderito a questa iniziativa, perché al di là delle basi che diamo ai nostri agenti, è ovvio che occasioni del genere sono da cogliere e replicare. Credo – sottolinea Festari – sia fondamentale avere una formazione continua, in particolare per i nuovi assunti e per il cambio generazionale che sta avvenendo all’interno del nostro comando territoriale".

In particolare, le attività proposte durante le lezioni verteranno su tecniche operative di bloccaggio e gestione di soggetti "ostili e non collaborativi", sicurezza cooperativa individuale e di squadra, simulazioni realistiche in contesto operativo. "Intendiamo arricchire la preparazione dei nostri agenti nel contesto urbano – conclude infine Luca Bartolini, assessore con delega alla sicurezza – perché è innegabile che stiamo assistendo ad un cambio di scenario radicale nella nostra società, in cui servono sempre maggiori competenze come quelle offerte dal corso al fine di garantire un servizio efficiente alla cittadinanza". Il corso è aperto a tutti gli operatori in divisa ma è a numero chiuso, con 30 partecipanti ammessi al massimo e avrà un costo di 30 euro. Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 0543031333 o il 3488168405.