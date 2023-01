L’autofficina Energy cresce, sabato festa

L’autofficina Energy allarga i suoi spazi. L’attività è nata nel 2006 in via Firenze 10, sostituendo un’altra officina storica. Da allora Il lavoro non è mai mancato, fra auto, furgoni e moto e i soci hanno spaziato in tutti i tipi di lavorazioni meccaniche ed elettroniche, anche con l ‘utilizzo di attrezzature all’avanguardia. Dopo vari cambiamenti nell’assetto del personale e a livello dirigenziale, sono state implementate anche l‘attività di gommista e il servizio di revisioneobbligatoria per tutti gli automezzi e le moto. Proprio a causa dell’aumento della mole di lavoro, alla proprietà è stato necessario anche ampliare gli spazi ed è stato, così, inglobato anche un locale adiacente all’autofficina. L’impianto elettrico del nuovo locale è stato realizzato dalla ditta R.S. Elettroimpianti di via Campo di Marte, che contribuirà anche all’allestimento della cerimonia d’inaugurazione: il taglio del nastro si terrà sabato dalle ore 10 con una vera e propria festa; a chi interverrà saranno offerti carne alla griglia, ciccioli, vino e birra. L’intrattenimento sarà a cura del Dj Paolo Emme e del barzellettiere Renzo.