L’autostrada delle biciclette. Operazione ’Via Romagna’

La Romagna è sempre più a misura di due ruote. La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato il progetto ‘Via Romagna – una rete di percorsi ciclopedonali’, con l’obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo l’itinerario dedicato agli amanti della bicicletta e delle passeggiate.

Grazie a un investimento complessivo di 394mila euro, metà provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) e metà da risorse provinciali, saranno realizzate nuove segnaletiche, aree di sosta attrezzate e interventi di manutenzione straordinaria lungo i tracciati che attraversano i Comuni di Castrocaro, Bertinoro, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Forlì, Forlimpopoli e Sarsina. L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio itinerario ciclabile regionale che coinvolge anche le province di Ferrara, Ravenna e Rimini e prevede la tabellazione completa della Via Romagna, un percorso di 462 chilometri che collega Comacchio a San Giovanni in Marignano attraversando anche l’entroterra forlivese.

Nel progetto è compresa anche la tabellazione dei tracciati delle due Granfondo simbolo del territorio, la Nove Colli e la Via del Sale. Gli interventi programmati riguardano l’installazione di 230 cartelli verticali dedicati ai percorsi ciclistici della Via Romagna e delle due Granfondo, insieme a otto pannelli informativi nei Comuni attraversati. Sono inoltre previste sette postazioni per la riparazione delle biciclette, tre punti di ricarica per e-bike e tre aree coperte con panchine. A questi si aggiunge il ripristino del piano viabile lungo circa 1,8 chilometri dell’itinerario. I lavori, che avranno una durata di 90 giorni, prenderanno il via subito dopo l’aggiudicazione della gara attualmente in corso.

"Via Romagna è un progetto importante per il nostro territorio – sottolinea Matteo Gozzoli, consigliere provinciale con delega al turismo – perché unisce sport, natura e accoglienza in un unico grande itinerario. L’obiettivo è offrire ai cicloturisti un’esperienza più completa e sicura, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle nostre colline. Il nostro entroterra è stato duramente colpito dall’alluvione: se da un lato la priorità resta il ripristino della viabilità, dall’altro è fondamentale investire nella storica vocazione turistica legata al ciclismo. Questo progetto va esattamente in quella direzione". Per ulteriori informazioni: www.viaromagna.com.