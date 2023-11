L’autunno nel borgo tra mercatini e tour

lScade oggi il termine per prenotare le visite guidate alla fortezza di Castrocaro Terme e al Palazzo pretorio di Terra del Sole in programma domani, rispettivamente alle 10.30 e alle 16, in seno a ‘L’autunno nel borgo’, evento che vivacizzerà l’intera giornata all’ombra del Campanone e di Santa Reparata con tante opportunità di intrattenimento. Ogni visita avrà la durata di un’ora e mezzo (per prenotare mandare un messaggio via whapp o sms al 349.9766518; per tutte le info, www.castrocarotermeterradelsole.travel, tel. 0543.769631 o whatsapp 350.5193970).

La domenica vivrà il clou nel ritorno del mercatino di Forte dei Marmi, che con tante bancarelle punteggerà viale Marconi dalle 8 alle 19. Autentiche boutique a cielo aperto con abbigliamento, accessori e artigianato di qualità. Dalla primissima mattina inoltre si potranno acquistare le primizie a chilometro 0 del farmer market, allestito nell’area del parcheggio Poggiolini. Per tutta la giornata il centro sarà allietato dalle incursioni musicali dei gruppi Et Cetera (nella foto) di Marradi e Valmontone. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, bambini protagonisti nell’area del giardino Paul Harris (a fianco del Gran Caffè 900) con i giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57.

Francesca Miccoli