L’autunno tra opere e cantieri "Interventi attesi dai cittadini"

L’autunno a Meldola sarà caratterizzato dall’avvio di diversi cantieri. In particolare il Comune sistemerà il Ponte sul Rio San Giorgio a San Colombano in prossimità dell’incrocio tra le strade San Colombano Dogheria e San Colombano Centro conosciuto dai residenti della zona come ‘Ponte delle Bissi’. L’intervento, dal costo complessivo di 450.000 euro, è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi Pnrr e prevede la sistemazione del ponte e la realizzazione, su un lato, di un percorso pedonale. La nuova infrastruttura, richiesta dai cittadini di San Colombano da diversi anni, sarà dimensionata per consentire il passaggio di veicoli e pedoni con percorsi separati e in sicurezza. Inoltre la Regione ha assegnato al Comune 174mila euro che permetteranno di dare il via ai lavori di manutenzione straordinaria e all’abbattimento delle barriere architettoniche del viale della Repubblica. Gli interventi consentiranno il rifacimento della pavimentazione in asfalto dell’intero viale con eliminazione dei rigonfiamenti causati dalle radici superficiali dei pini, la sostituzione di alcuni alberi pericolosi e una nuova piantumazione con essenze arboree nonché la sistemazione delle aiuole delle alberature con eliminazione delle barriere architettoniche.

"Si tratta di un intervento atteso dai cittadini simile a tante altre situazioni che caratterizzano altri paesi e centri urbani – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – per i quali i cittadini in generale chiedono la manutenzione costante delle piante per evitare danni a marciapiedi, alle vie e problemi di sicurezza. Questi importanti lavori consentiranno ai cittadini del capoluogo e di San Colombano la percorrenza del viale e del ponte in sicurezza".

o.b.