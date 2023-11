Lavapiatti con almeno un anno di esperienza

Ristorante di Forlì cerca ununa lavapiatti con esperienza di almeno un anno, per lavaggio piatti, stoviglie, pentole, padelle con uso lavastoviglie industriale e della pulizia della cucina. E’ richiesto il possesso della patente B. Sono graditi il possesso di diploma o licenza media e mezzo proprio. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato in caso di esito positivo, con orario part time di 18 ore settimanali nella fascia oraria dalle 12 alle 15. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 7 novembre, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.