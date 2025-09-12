L’Avis comunale celebra mezzo secolo di attività

Insieme alla ricorrenza del centenario della fondazione del paese, quest’anno Predappio celebra anche un altro importante traguardo: il 50° anniversario dell’Avis comunale. I volontari dell’associazione si preparano a festeggiare con un’edizione speciale della tradizionale ‘Festa del donatore’, in programma domenica, col patrocinio del Comune (Media partner: 140 il Resto del Carlino). "In un paese che ha 100 anni di storia alle spalle – osserva la presidente comunale dell’Avis Michela Picchi – è rilevante che la nostra associazione celebri i suoi primi 50 anni di vita, spesi contribuendo a creare la comunità. Il valore della donazione di sangue e plasma è qualcosa che si è trasmesso all’interno delle famiglie, generazione dopo generazione: questo genera condivisione e senso di appartenenza sia all’interno dell’associazione sia nella comunità".

Nel 1974, ben 19 predappiesi chiesero di fondare l’Avis comunale, cosa che avvenne nel 1975. Oggi i donatori sono 237, più 23 soci collaboratori. Aggiunge Picchi: "Ogni anno l’Avis accoglie sempre nuovi iscritti, tra cui molti giovani". Il programma della festa prevede: visita guidata alla cittadina offerta da Predappio Liberty, con partenza da piazza Sant’Antonio alle 10.30; alle 11 la messa nella chiesa di Sant’Antonio e, alle 12.30, l’apertura dello stand gastronomico in piazza Garibaldi, con una proposta che valorizza i piatti della tradizione. Alle 15 torneo di marafone e apertura dello spazio giochi, a cura del Laboratorio Marcone. Anticipa Picchi: "Si va poi verso l’evento più spettacolare della festa, ovvero la salita controllata in mongolfiera, nel piazzale Isonzo, dalle 17.30 alle 19.30. Il biglietto costa 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini dai 6 anni. Il ticket include una consumazione allo stand gastronomico dell’Avis, che tornerà operativo per cena alle 18.30". La festa si conclude con ‘La grande notte del Rock ‘n’ Roll’: musica di Luca Guaraldi & Band, a partire dalle ore 20.30 (info e prenotazioni alla visita guidata, al torneo di marafone e alla salita in mongolfiera: 349.5162048, solo WhatsApp).

Quinto Cappelli