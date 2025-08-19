L’Avis Forlì festeggia un’impresa a Lucchi la durissima ‘Orta 10 in 10‘

Riminese di nascita ma forlivese d’adozione (lavora alla biblioteca comunale da ormai una decina d’anni), Alessandro Lucchi, 48enne di Bellaria, ha portato davvero in alto i colori del Gruppo Podistico Avis Forlì, vincendo la durissima manifestazione ’Orta 10 in 10’, undicesima edizione che si è svolta sull’omonimo lago dall’8 al 17 agosto: ben 10 maratone da correre in 10 giorni consecutivi. In classifica generale Lucchi, che ha fatto della sua costanza di rendimento la sua forza, ha chiuso le 10 maratone in 36 ore e 02”, con ben 3h 39’ di vantaggio su Ezio Burdino (Club Super Marathon Italia) e 4h 34’ sullo sloveno Martin Petreje (Dolne Nastice).

Dal 2013, anno in cui ha corso la prima 42 km, membro del Gruppo Podistico Avis Forlì, Lucchi è ormai un veterano delle maratone, avendone disputate 198 in carriera. Nel solo anno solare 2025 è a quota 37, ma non si cimenta soltanto sui 42 km: ha disputato anche la 100km del Passatore, piazzandosi in top 70 (67° assoluto) e la Pistoia-Abetone, una corsa di 50 km di lunghezza e di ben 1.500 di altitudine, piazzandosi fra i migliori 35 (31° assoluto), su oltre 3.000 partecipanti.

Dopo tanti anni di corse, podistiche e manifestazioni di ogni tipo e lunghezza, quest’anno ha deciso di partecipare per la prima volta alla ’Orta 10 in 10’, una gara molto particolare, che non prevede pause o tempi di recupero e dove è fondamentale tenere un ottimo passo medio per non ’scoppiare’ troppo presto. Lucchi non solo ci è riuscito, ma ha anche disputato la sua miglior maratona l’ultimo giorno, chiudendola a 3h 24’.

Per Lucchi all’orizzonte un appuntamento quasi casalingo: il programma di gare del Club Super Marathon Italia, infatti, non si ferma e già il prossimo 14 settembre ci sarà l’appuntamento attesissimo con la ’Maratona del Presidente’, proprio a Forlì.

e. ma.