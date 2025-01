L’Avis ricorda Garavini. Torneo in memoria dell’elettricista buono

È ancora vivo il ricordo "dell’elettricista buono", Stefano Garavini, morto il 3 gennaio del 2014, a 56 anni, dopo averne passati quasi nove in stato vegetativo (chi lo ha conosciuto lo ricorda la sua bontà d’animo e generosità). La sua storia, a distanza di 20 anni, colpisce ancora: Garavini, originario di San Martino in Villafranca, venne folgorato da una scarica elettrica da 220 volt mentre stava effettuando alcuni lavori per la Softer il 31 gennaio 2005. Il forlivese, elettricista di professione, era stato consigliere Avis e noto per la sua attività a favore dell’Azione Cattolica.

Ed è proprio l’Avis che continua a promuovere il tradizionale ’Torneo di Scala 40’ in memoria del donatore, volontario e consigliere. L’iniziativa, oltre a ricordare una persona che si è spesa con incrollabile impegno per la sezione forlivese dell’Avis, è animata nelle sue finalità dallo spirito del dono: infatti, l’incasso dell’evento, una volta dedotte le spese, sarà devoluto all’Avis Comunale di Forlì. L’appuntamento è in programma venerdì 31 alle 20, al Teatro Parrocchiale – intitolato proprio a Stefano Garavini – di San Martino in Villafranca (via Lughese, 135). Per partecipare all’evento occorre iscriversi entro sabato 25 (10 euro; 320.2644226).

Garavini ha partecipato in modo molto intenso alla vita associativa dell’Avis, mettendo a disposizione la sua competenza di tecnico nell’organizzazione di iniziative e feste e il suo tempo e impegno in quella delle gite sociali. Quando rimase vittima di un incidente sul lavoro, nel 2005, si erano appena tenute le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell’Avis: benché rieletto, Garavini non riuscì a partecipare all’insediamento del nuovo Consiglio. Da allora fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2014, i volontari dell’Associazione non hanno mai smesso di dedicargli del tempo, andandolo a trovare con cadenza costante all’Rsa ’Al Parco’ di Forlì. La sala riunioni della Casa del Donatore è stata allestita e dotata di tecnologie multimediali grazie ad un consistente contributo elargito all’Associazione dalla moglie e dalla famiglia di Stefano Garavini. Tra gli hobby di Garavini c’era anche il gioco delle carte, in particolare la Scala 40.