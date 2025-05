Lavoratori in nero scoperti nel settore del mobile imbottito a Forlì

Forlì, 29 maggio 2025 – Il lavoro nero come soluzione per abbassare i costi e aumentare la redditività aziendale. La guardia di finanza del comando provinciale di Forlì-Cesena nel corso di tre attività ispettive svolte simultaneamente nei confronti di altrettante aziende terziste che operano nel distretto del mobile imbottito di Forlì, hanno scoperto lo sfruttamento della manodopera di tre lavoratori impiegati senza regolare contratto.

Durante i controlli, i finanzieri del Gruppo di Forlì - intervenuti congiuntamente a funzionari dell’ispettorato del lavoro di Rimini e Forlì-Cesena - hanno identificato complessivamente quattordici persone, tutte straniere, intente a svolgere la propria attività lavorativa a favore dei poltronifici presi in esame.

Il titolare di uno di essi - 52enne di altra nazionalità - è stato denunciato per l’ipotesi di reato di assunzione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. Nello specifico, tra le persone identificate durante i controlli, ne è stata individuata una irregolarmente presente sul territorio nazionale, la cui posizione è stata sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; a suo carico sono state altresì avviate, con il supporto dell’ufficio immigrazione della questura di Forlì, le procedure per l’identificazione e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nei confronti delle tre imprese individuate dalle fiamme gialle, verranno ora applicate anche le relative sanzioni amministrative e accessorie.

Gli interventi - che rientrano nella più ampia campagna di intensificazione dei controlli per il contrasto delle diverse forme di illegalità che colpiscono i distretti industriali – mirano in particolare a combattere il ‘lavoro nero’ e le conseguenze negative da esso generate nel tessuto economico territoriale, oltre ovviamente ai danni per l’erario. Dall’inizio dell’anno la Guardia di finanza di Forlì-Cesena ha scoperto complessivamente 18 lavoratori in nero e 7 lavoratori irregolari.