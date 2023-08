Lavori a Galeata Via IV novembre si rifà il look

Sono partiti a Galeata i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre. Puntualmente il 16 agosto, come concordato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesca Pondini, con le attività commerciali e gli esercizi pubblici lo scorso 20 giugno, il cantiere è diventato realtà. Sul campo le maestranze del Consorzio edile artigiani di Ravenna con i lavori di eliminazione dei cubetti di porfido effettuati dalla Ppg (Posatori Porfidi Galeata) e la posa in opera della nuova pavimentazione da parte delle ditte Zambelli ed Edilpietra. "Un intervento quello di via IV Novembre che rappresenta la naturale prosecuzione degli interventi di valorizzazione del centro storico e, in particolare, della contigua via Zannetti e che si propone di fondere l’aspetto e la qualità architettonica dell’asse viario antico del borgo con i servizi necessari all’adeguamento dell’utilizzo contemporaneo. La via IV Novembre è infatti l’asse principale del centro storico e del commercio, ma la pavimentazione è da tempo in pessimo stato di conservazione e l’intervento comprende infatti il rifacimento della pavimentazione in pietra della via e la realizzazione di opere volte a migliorare la fruizione sia veicolare che pedonale".

Grazie infatti alla formalizzazione del contratto di prestito ventennale con la Cassa Depositi Prestiti Spa di 350 mila euro da parte della precedente amministrazione a guida Deo, il sindaco Pondini ha voluto dare un chiaro segnale di rispetto degli impegni programmatici presi fin dal primo giorno. Dopo un’attenta ricerca storica da parte del progettista architetto Paolo Prati, la scelta delle pavimentazioni si era orientata su un materiale presente nel territorio e utilizzato per la realizzazione dei nuclei urbani romagnoli, ovvero la pietra serena con lastre dello spessore di 12 cm, lavorate con finitura bocciardata.

Altri lavori invece riguarderanno l’incrocio tra la via in questione e la via Cenno Cenni (tratto della Bidentina), molto trafficato. In considerazione poi dell’utilizzo di questa via come area pedonale in occasione del periodo estivo e di eventi pubblici, saranno inseriti anche quattro dissuasori di tipo oleodinamico a scomparsa, proprio per migliorarne la fruizione e aumentarne la sicurezza così come fatto per la contigua via Zannetti.

"Si tratta di una corsa contro il tempo – conclude il sindaco – sperando che i sotto servizi o altri imprevisti non rallentino l’esecuzione delle opere. Conosco la serietà e la professionalità delle ditte esecutrici e quindi confido che in occasione della Fiera del cavallo e del puledro del 2 novembre, la via IV Novembre sia completata".

Oscar Bandini