Lavori a Villa Pratesi dal 5 giugno: futuro incerto

C’è viva apprensione tra gli ospiti e i dipendenti di Villa Pratesi, centro residenziale socio assistenziale riabilitativo, attivo a Castrocaro dal 2010 nell’immobile di via Samorì un tempo sede dell’hotel Eden. Il 5 giugno il centro chiuderà infatti per lavori di ristrutturazione e niente si sa in merito al futuro.

"Le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL, congiuntamente alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, esprimono grande preoccupazione per quanto potrebbe verificarsi a Villa Pratesi – scrivono Maria Giorgini (rappresentante di CGIL Forlì-Cesena), Francesco Marinelli (CISL Romagna) ed Enrico Imolesi (UIL Forlì) –, conseguentemente all’annunciata chiusura, comunicata tramite l’affissione di uno scarno volantino da parte della proprietà, Società Pratesi s.r.l.". Un’informazione che inevitabilmente "ha messo in allarme le famiglie degli utenti ospitati e anche i lavoratori impiegati, tutti accomunati dalla fretta di doversi trovare una nuova collocazione, assistenziale per i primi, lavorativa per i secondi, con dipendenti ed ex dipendenti che vantano diversi crediti stipendiali".

I sindacati ritengono inammissibile l’interruzione "improvvisa" di un servizio assistenziale riabilitativo, come quello offerto, senza riguardo per l’avvenire degli ospiti e delle loro famiglie. "Riteniamo inaccettabile il trattamento riservato ai dipendenti (infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, medici, cuochi, addetti alle pulizie, ecc.) a cui non è stata fornita alcuna opportunità informativa e di scelta", si legge nel comunicato diramato a triplice firma.

A poco più un mese dalla prospettata chiusura di Villa Pratesi, i sindacati chiedono dunque "chiarezza, risposte e rassicurazioni".

f.m.