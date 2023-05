Lavori al Centro studi Palestre e palazzina, al via un maxi-cantiere per oltre 5 milioni

Inizieranno a settembre e finiranno due anni dopo i lavori per l’adeguamento sismico delle palestre del centro studi Allende, in via Aldo Moro. Passo decisivo, l’aggiudicazione dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori, assegnato al consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons.Coop di Forlì. La progettazione sarà curata da Archliving di Ferrara, ma l’opera sarà realizzata un’altra cooperativa del territorio, Formula Servizi.

Il cantiere sarà aperto il prossimo settembre e resterà in funzione per 730 giorni: la conclusione è dunque prevista per settembre 2025. L’importo complessivo, progetto e lavori, ammonta a 2 milioni e 600 mila euro con un ribasso d’asta del 2,57%.

"Con l’intervento sulle palestre del Centro studi, aggiudicato nei giorni scorsi, e la realizzazione della nuova palazzina, sempre nel complesso Allende, di cui partiranno i lavori entro la primavera, andiamo a intervenire con più di 5 milioni di euro su uno dei poli scolastici più importanti della città di Forlì che ospita tre scuole superiori, l’istituto tecnico Saffi Alberti, l’istituto tecnico economico Matteucci e il Liceo scientifico Fulcieri, e quasi 3.500 studenti", dice Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia con delega all’istruzione. L’obiettivo del progetto è il miglioramento sismico dell’intero complesso sportivo delle scuole superiori del Centro Studi Allende, realizzato nella prima metà degli anni ’70, e l’incremento energetico delle coperture.

Il complesso è composto da due palestre, corridoi, spogliatoi e relativi servizi, per un totale di 3 mila metri quadri di superficie. L’intervento più rilevante è previsto all’esterno del complesso e comunque "i lavori saranno eseguiti in modo tale da interferire il meno possibile con l’attività didattica e sportiva".

L’intervento è finanziato da fondi del ministero dell’Istruzione (Pnrr), ma 700 mila euro saranno investiti dalla Provincia, competente sull’intero Centro studi.

"Nel 2023 avremo in corso nella città di Forlì ben 5 cantieri relativi alle scuole superiori per 14 milioni di euro di investimenti: oltre alla messa in sicurezza delle palestre del Centro studi, la palazzina dell’ex Oliveti in corso di realizzazione, l’avvio dei cantieri per la costruzione della nuova palazzina al Centro Allende, della palestra dell’Itaer e la messa in sicurezza dei solai e contro infissi dell’Iti Marconi – aggiunge Enzo Lattuca, presidente della Provincia – . Sono tutti lavori necessari per rispondere alle esigenze di spazi adeguati e sicuri per gli studenti superiori del bacino forlivese".