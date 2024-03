Lavori al San Domenico, la rassegna estiva traslocherà alla Rocca

I lavori in corso per la realizzazione del quarto stralcio dei musei San Domenico, che prevedono la chiusura del secondo chiostro, hanno reso inutilizzabile lo spazio che era utilizzato per l’arena estiva, ma la rassegna non salta. ‘Arena estate’, infatti, si sposta in un luogo che alcuni forlivesi avranno già avuto occasione di frequentare ormai molti anni fa, oggi riaperto al pubblico dopo importanti lavori di restauro e messa in sicurezza: la Rocca di Ravaldino, in particolare la sua corte interna.

Il cartellone estivo prenderà il via dal 14 giugno e proseguirà fino al 31 agosto: "Dopo molti anni restituiamo alla cittadinanza un luogo simbolo di Forlì e lo facciamo grazie alla cultura, seguendo la logica che portiamo avanti da anni: l’amministrazione fornisce il contenitore e le realtà territoriali lo riempiono di contenuti – afferma l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Anche in questa sede garantiremo gratuitamente un’attrezzatura tecnica altamente performante e un supporto concreto ai soggetti partecipanti: in questo modo pubblico e privato lavorano insieme per assicurare un ventaglio di proposte il più variegato e ampio possibile". Per l’occasione la rassegna cambia anche nome diventando ‘Arena Rocca Estate 2024’: un primo passo verso il recupero della sua naturale vocazione artistico-culturale.

Non solo: la Rocca diventerà la ‘Casa delle associazioni di rievocazione storica rinascimentale’, infatti queste realtà cittadine troveranno all’interno di alcune sale del maniero una sede fissa per portare avanti le loro attività. Nello specifico, i lavori che sono stati portati a termine riguardano: il restauro dei percorsi di ronda, la riqualificazione del cortile, l’installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna ed interna, messa in sicurezza delle coperture e anche delle opere interne. In alcune stanze, in passato utilizzate come carceri, sono presenti delle sinopie realizzate dai detenuti nel corso dell’Ottocento che raffigurano alcune vedute di Forlì e che in un futuro non troppo lontano potrebbero essere musealizzate. Chi volesse portare la propria proposta sul palco dell’arena dovrà fare riferimento alla sezione ‘Bandi Avvisi Gare’ sul sito www.comune.forli.fc.it dove è già presente l’apposito modulo da scaricare e compilare per presentare la propria proposta. Il modulo può essere inviato entro venerdì 29 marzo all’indirizzo mail eventiculturali@comune.forli.fc.it.