Lavori alla Casa della Comunità. Il via lunedì, cambia l’ingresso

Durante il prossimo mese, a partire già dal prossimo lunedì, l’accesso alla Casa della Comunità di Forlimpopoli subirà modifiche, così come alcuni servizi che trovano ospitalità nella struttura. Sono infatti in corso dei lavori di riqualificazione energetica – finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – per la riduzione delle emissioni inquinanti e della bolletta energetica.

Lunedì verrà chiuso l’ingresso principale di via Duca D’Aosta: da quel momento e per il successivo mese, quindi per tutta la durata dei lavori, l’accesso alla Casa della Comunità sarà garantito dall’ingresso facilitato di via Bazzocchi 4. Dal giorno successivo, martedì 25, il Cup sarà temporaneamente trasferito al piano terra, al corridoio 12, mentre la sua sala d’attesa sarà collocata nella stanza 17, lungo il corridoio centrale della struttura. Gli utenti accederanno al Cup ‘chiamati’ dal numeratore automatico.

Sarà possibile accedere ai servizi collocati al piano seminterrato (ambulatorio prelievi, poliambulatori specialistici, Adi, distribuzione diretta farmaci e continuità assistenziale) dall’ingresso temporaneo laterale ‘distribuzione farmaci’.

I lavori comprenderanno la sostituzione di alcune finestre (con vetrate termoacustiche isolate in alluminio con taglio termico e vetri basso-emissivi ad alte prestazioni energetiche) della superficie delle vetrate della torre di ingresso; l’installazione di un impianto di microgenerazione alimentato a gas naturale, di corpi illuminanti a led nelle stanze degenza, ambulatori e laboratori, e di valvole termostatiche sui radiatori.

L’importo del quadro economico complessivo del progetto esecutivo, la cui direzione dei lavori è condotta dall’Unità Operativa Attività Tecniche di Forli-Cesena, ammonta a 763.757,53 euro.

