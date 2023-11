Lavori da 6,3 milioni. Viabilità, la Provincia adesso può iniziare la ricostruzione

Il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo ha assegnato ai territori romagnoli del forlivese colpiti dall’alluvione le risorse della ‘fase due’ relativa alle urgenti necessità di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. Per le strade forlivesi arriveranno in questa fase 6.350.000 di euro. Un piano di interventi che prevede quasi 700 milioni di euro a favore dell’Emilia-Romagna e, nel dettaglio, per gli interventi sulle strade provinciali 11.350.000.

Gli interventi che saranno realizzati con questa tranche di finanziamento sono 7 di cui 4 nel territorio forlivese e 3 nel territorio cesenate. Nel forlivese troviamo la messa in sicurezza di quattro strade provinciali strategiche e ad alta percorribilità. In Comune di Galeata, sulla Sp4 del Bidente (dal chilometro 55+400 al km 55+550) si realizzerà un intervento per 2 milioni di euro sulla frana di monte a Pianetto, nel tratto Galeata - Santa Sofia, con la realizzazione di nuovi muri di sostegno in cemento armato e risagomatura della scarpata, alleggerita dalla presenza di materiale instabile e non adeguatamente ancorata agli strati sottostanti. Per quanto attiene al cedimento della scarpata di valle, ne verrà realizzata una nuova.

Invece, passando alla valle del Tramazzo, sulla Sp20 Rupe Pappona, nel Comune di Modigliana (dal km 2+950 al 3+250) sarà realizzato un intervento strutturale per 3.600.000 euro sul cedimento della strada in entrambe le direzioni, con un ripristino del piano viabile attraverso consolidamento con soluzioni palificate. Sempre in Comune di Modigliana, nella località Monte Trebbio sulla Sp21 (dal km 4+000 al 4+150) l’intervento riguarderà la frana che ha portato al crollo di un tratto di strada di circa 100 metri e del terreno sottostante; saranno effettuate qui la ricostruzione del corpo stradale e l’esecuzione di drenaggi per un importo di 400.000 euro.

Infine, tornando nella valle del Bidente, sulla Sp48 Teodorano si procederà con il consolidamento strutturale del viadotto sul torrente Voltre danneggiato durante gli eventi di piena dell’alluvione, il tutto con un intervento da 350.000 euro.

"Con l’ordinanza n. 13 entriamo nella ‘fase due’ di messa in sicurezza del territorio – commenta Enzo Lattuca presidente della Provincia di Forlì-Cesena in merito a questi lavori – e andremo a realizzare su strade strategiche opere di messa in sicurezza di tipo strutturale propedeutiche alla vera e propria fase della ricostruzione. Per questo i nostri uffici stanno realizzando i rilievi topografici, le indagini geologiche e le prove sui terreni. Contestualmente sono stati affidati gli incarichi di progettazione e stiamo predisponendo le procedure di gara per individuare le ditte che effettueranno i lavori. Sono interventi ben più complessi del semplice movimento terra – conclude Lattuca – fatto in somma urgenza, opere che necessitano di un tempo congruo di progettazione e realizzazione, ma assolutamente necessarie".