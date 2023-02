Tra domani e mercoledì, per 3 o 4 giorni, a causa dei lavori chiude via Tomba, a Vecchiazzano, all’altezza dell’incrocio con via Bourges. Come cambierà la viabilità? Chi va verso Vecchiazzano lungo via Tomba sarà deviato in via Mangella e in via Veclezio. Chi invece viene dalla frazione e va verso la zona artigianale può entrare in via Bourges, dove vigerà un senso unico alternato. Le auto lungo via Bourges dirette a Vecchiazzano vengono invece deviate in via Tomba (anche in questo caso, ci sarà il senso unico alternato). Infine, la circolazione di via Castel Latino in direzione monte confluirà in via del Tesoro.

I lavori in questione sono motivati dal nuovo collettore fognario di via Bourges.