Lavori, da lunedì a venerdì chiude un tratto della strada

Da lunedì a giovedì chiude al traffico il tratto di corso della Repubblica compreso tra il civico 22 e via Bruni. Il cantiere, di circa 13 metri, in corrispondenza del carco Ztl, comporta la chiusura per 4 giorni di c.so della Repubblica (via Flavio Biondo e via Bruni escluse) in quanto le lavorazioni per predisposizioni impiantistiche (Enel e illuminazione) non permettono il transito di veicoli. Il cantiere, una volta richiuso lo scavo di Enel, riaprirà al traffico veicolare nella giornata di venerdì 27. I percorsi alternativi saranno indicati da apposita segnaletica.