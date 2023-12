Lavori di ripristino lungo il Rabbi, l’assessora Baroni:: "Guardiamo avanti"

Tra le realtà cittadine colpite dall’alluvione del maggio scorso, c’è anche la Casa della Legalità in viale dell’Appennino 282. Il complesso di edifici e terreni è stato confiscato al crimine organizzato e destinato ad attività formative e di promozione sociale. A causa dei danni subiti non è stato possibile organizzare iniziative in loco; tra queste il Festival della Legalità 2023 è stato, invece, organizzato in piazzetta della Misura. Sono tuttora in corso le opere di ripristino dell’edificio e la realizzazione di ulteriori spazi. Di questo si è parlato nel corso di un incontro alla Casa della Legalità con l’assessore Maria Pia Baroni, i dirigenti comunali Gian Luca Foca (Lavori pubblici) e Stefano Benetti (Legalità); e ancora, il presidente della consulta della Legalità Riccardo Tessarini, il presidente della Cooperativa For-B Mauro Marconi. Il confronto ha permesso di fare il punto sulla situazione e di delineare la programmazione per il 2024, valutando la possibilità di organizzare iniziative rivolte al mondo scolastico e ai cittadini, anche riprendendo l’importante lavoro di valorizzazione del terreno adiacente per il quale era iniziato, prima dell’alluvione, un progetto di conoscenza ambientale. A tal proposito sono stati avviati i lavori oer l’area della’Orto didattico e sociale, grazie a un contributo da parte dell’associazione Libera. "Con grande spirito di collaborazione – ha affermato l’assessore Maria Pia Baroni – abbiamo portato avanti tutte le iniziative che ci eravamo prefissati. Questo sopralluogo ha permesso di tracciare un bilancio ma soprattutto di guardare al 2024 e alle sfide future".