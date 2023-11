Lavori di somma urgenza: se ne parla domani in consiglio

Si svolgerà domani a Predappio, alle ore 20.20 a palazzo Varano, il consiglio comunale, convocato dal sindaco Roberto Canali. Fra i vari punti all’ordine del giorno i consiglieri di maggioranza e minoranza dovranno discutere e approvare (votare contro o astenersi) alcuni lavori di somma urgenza che riguardano le eccezionali precipitazioni di maggio, legate ad alluvione e frane. "In pratica – anticipa il sindaco Canali – dobbiamo approvare una spesa di 265mila euro per ulteriori lavori di somma urgenza, che riguardano interventi su strade comunali, frane e guadi. Si tratta di debiti fuori bilancio che vanno approvati prima in giunta e poi in consiglio". Questi soldi si aggiungono a quelli già spesi, ammontando da maggio ad oggi ad oltre 600mila per lavori di somma urgenza. Aggiunge il sindaco Canali: "Finora dal commissario alla ricostruzione dell’alluvione, Paolo Francesco Figliuolo, sono stati riconosciuti a Predappio i primi 240mila euro". Conclude Canali: "Per quelli che ancora devono arrivare, aspettiamo una prossima delibera del commissario Figliuolo". Durante l’alluvione si maggio, il territorio di Predappio fu colpito soprattutto da frane, che danneggiarono in particolare le strade provinciali di collegamento intervallivo e quelle comunali, soprattutto quella di Porcentico, di Montemaggiore e Montemirabello. A Porcentico fu distrutta e travolta da una frana anche un’abitazione con due persone che stavano dormendo, riuscendo a salvarsi nella notte per aver sentito scricchiolare le mura. Sempre a Predappio fu fatto pochi giorni dopo un vertice con i sindaci del territorio e il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, con il suo staff e i tecnici della Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna.

Quinto Cappelli